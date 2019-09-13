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Тотти поддержал российского мальчика, сделавшего причёску как у Ибрагимовича

Тотти поддержал российского мальчика, сделавшего причёску как у Ибрагимовича
Футбол / Италия 0

Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал ситуацию с российским школьником Прохором Ильиных из Сосновоборска, который подвергся критике в школе со стороны учителей за причёску как у его кумира — форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«То, что случилось, кажется неправильным, это сюрреализм. Несправедливо, чтобы человек, а тем более ребёнок подвергался преследованию за то, что подражает кумиру, поскольку такие действия никому не вредят. Учителя должны подумать об этом», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.

Напомним, конфликт вокруг Прохора возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику замечание из-за причёски. Руководство учебного заведения сочло неуместным, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвало в школу родителей. Взрослым предложили: либо сын сменит причёску, либо родители должны забрать его из школы на домашнее обучение. В итоге мать добилась, чтобы сын ходил в школу в нынешнем образе.

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