Цорн: надеемся, что чёткий рисунок футбола Кононова проявится уже к зимней паузе
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что главный тренер команды Олег Кононов имеет доверие со стороны руководства клуба.
«Олег Кононов – тренер «Спартака». Мы ему доверяем. Что будет через год – посмотрим. Давайте дадим тренеру поработать. Для меня было бы важно, чтобы дискуссия вокруг Кононова прекратилась. Он наш тренер, мы ему доверяем и ждём, чтобы он привил команде свой стиль и почерк. Давайте посмотрим, как у него это будет получаться.
Результата ждём, но надеемся, что чёткий рисунок футбола Кононова проявится уже к зимней паузе», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Кононов, Черчесов, деньги, агенты. Цорн рассказал всё о новом «Спартаке»
Огромное интервью с гендиректором красно-белых – о бесковском футболе, доверии к тренеру, рекордных покупках и философии клуба.
- 13 сентября 2019
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:49
-
19:14
-
19:05
-
18:52
-
18:49
-
18:32
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:10
-
17:55
-
17:46
-
17:34
-
17:16
-
17:15
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:24
-
16:21
-
16:11
-
16:03
-
15:58
-
15:43
-
15:42
Партнерский контент