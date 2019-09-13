Цорн: надеемся, что чёткий рисунок футбола Кононова проявится уже к зимней паузе

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что главный тренер команды Олег Кононов имеет доверие со стороны руководства клуба.

«Олег Кононов – тренер «Спартака». Мы ему доверяем. Что будет через год – посмотрим. Давайте дадим тренеру поработать. Для меня было бы важно, чтобы дискуссия вокруг Кононова прекратилась. Он наш тренер, мы ему доверяем и ждём, чтобы он привил команде свой стиль и почерк. Давайте посмотрим, как у него это будет получаться.

Результата ждём, но надеемся, что чёткий рисунок футбола Кононова проявится уже к зимней паузе», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.