Цорн опроверг слухи об агентской комиссии за продление контракта Мелкадзе

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг информацию о получении агентом комиссии за продление контракта с клубом форвардом Георгием Мелкадзе.
«Мелкадзе — наш воспитанник и отлично выступал на юношеском уровне. Мы обязаны были дать ему шанс развиваться. А аренда — это как раз такой шанс. Это же не значит спихнуть игрока, а дать ему возможность расти в другом клубе, где у него будет игровая практика. Мы этой арендой дали ему возможность расти. В конце сезона посмотрим. Хороший футболист, и на него готовы делать ставку клубы РПЛ, о чём они нам и говорили. Мелкадзе сейчас важно получать игровое время.
Травля идёт по многим. Надо как-то абстрагироваться от этого и оценивать потенциал игрока. Мелкадзе ушёл в аренду, потому что на данный момент не соответствует требованиям «Спартака». Но он может прийти к этому уровню через работу.
Постоянно слышу, что у Мелкадзе была какая-то большая комиссия, бонус. Это неправда. Наоборот. Агентская комиссия за продление Мелкадзе была равна нулю", — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 13 сентября 2019
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