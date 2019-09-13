Цорн опроверг слухи об агентской комиссии за продление контракта Мелкадзе

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг информацию о получении агентом комиссии за продление контракта с клубом форвардом Георгием Мелкадзе.

«Мелкадзе — наш воспитанник и отлично выступал на юношеском уровне. Мы обязаны были дать ему шанс развиваться. А аренда — это как раз такой шанс. Это же не значит спихнуть игрока, а дать ему возможность расти в другом клубе, где у него будет игровая практика. Мы этой арендой дали ему возможность расти. В конце сезона посмотрим. Хороший футболист, и на него готовы делать ставку клубы РПЛ, о чём они нам и говорили. Мелкадзе сейчас важно получать игровое время.

Травля идёт по многим. Надо как-то абстрагироваться от этого и оценивать потенциал игрока. Мелкадзе ушёл в аренду, потому что на данный момент не соответствует требованиям «Спартака». Но он может прийти к этому уровню через работу.

Постоянно слышу, что у Мелкадзе была какая-то большая комиссия, бонус. Это неправда. Наоборот. Агентская комиссия за продление Мелкадзе была равна нулю", — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.