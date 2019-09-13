Цорн: ставлю цель продать Крала с позитивной разницей

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн не считает, что красно-белые переплатили, отдав € 12 млн за полузащитника Алекса Крала.

«На Крала были претенденты из Англии, которые хотели взять его на перспективу также за хорошие деньги. Да, для нас это большой трансфер, заплачена серьёзная сумма, но это самый талантливый игрок своего возраста в Чехии, футболист сборной. Я вижу потенциал роста и ставлю цель со временем продать его с позитивной разницей», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Завтра, 14 сентября, красно-белые, на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, начало — в 16:30 мск.