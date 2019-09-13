Гвардиола: Стерлинга нельзя сравнивать с Месси и Роналду
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о сравнениях вингера команды Рахима Стерлинга с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Надеюсь, Рахим не будет слишком много читать про это и слушать подобные вещи. Это ему поможет. Никто не может сравниться с Криштиану и Месси.
Так рад от того, что Стерлинг делает с тех пор, как мы начали работать вместе. У него невероятная трудовая этика, и он невероятно хороший парень.
Каждый раз, когда ситуация складывается хорошо, я испытываю восторг. Это касается не только «Манчестер Сити», но и его сборной», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
В нынешнем сезоне Стерлинг забил 8 мячей в 7 матчах за «Сити» и национальную команду Англии.
Кому посвящает голы Рахим Стерлинг
В первом туре АПЛ он оформил хет-трик, на радость болельщикам «Сити» и любимой Пейдж.
- 13 сентября 2019
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:49
-
19:14
-
19:05
-
18:52
-
18:49
-
18:32
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:10
-
17:55
-
17:46
-
17:34
-
17:16
-
17:15
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:24
-
16:21
-
16:11
-
16:03
-
15:58
-
15:43
-
15:42
Партнерский контент