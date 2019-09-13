Гвардиола: Стерлинга нельзя сравнивать с Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о сравнениях вингера команды Рахима Стерлинга с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Надеюсь, Рахим не будет слишком много читать про это и слушать подобные вещи. Это ему поможет. Никто не может сравниться с Криштиану и Месси.

Так рад от того, что Стерлинг делает с тех пор, как мы начали работать вместе. У него невероятная трудовая этика, и он невероятно хороший парень.

Каждый раз, когда ситуация складывается хорошо, я испытываю восторг. Это касается не только «Манчестер Сити», но и его сборной», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 8 мячей в 7 матчах за «Сити» и национальную команду Англии.