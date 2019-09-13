Иванович проводит 100-й матч в составе «Зенита»

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» стал для защитника «Зенита» Бранислава Ивановича 100-м в составе сине-бело-голубых.
Иванович перешёл в клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2017 года. Ранее он выступал за лондонский «Челси», московский «Локомотив», а также сербские клубы ОФК, «Срем» и «Ремонт».
Фото доступно на странице «Зенита» в «Инстаграме».
Матч «Зенит» — «Арсенал» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 68-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.
Сине-бело-голубые, набрав 17 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «оружейники» (13) — на седьмом.
- 13 сентября 2019
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