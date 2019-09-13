«Лилль» на своём поле одержал победу в матче с «Анже»
В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Анже». Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Лилля» Виктор Осимхен, отличившийся на 39-й минуте. В начале второго тайма преимущество хозяев после передачи полузащитника Бенжамена Андре увеличил форвард Луис Араужо. В конце матча нападающий «Анже» Стефан Баокен отыграл один мяч, голевой пас отдал форвард Рашид Алиуи.
«Лилль», набрав 9 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» (9) — пятое.
В 6-м туре Лиги 1 «Лилль» на выезде встретится с «Ренном», а «Анже» дома сыграет с «Сент-Этьеном». Оба матча состоятся 22 сентября.
Франция - Лига 1. 5-й тур
13 сентября 2019, пятница. 20:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 1
Анже
Анже
1:0 Осимхен – 39' 2:0 Араужо – 53' 2:1 Баокен – 87'
Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара
- 13 сентября 2019
-
22:21
-
22:02
-
21:52
-
21:27
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:49
-
19:14
-
19:05
-
18:52
-
18:49
-
18:32
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:10
-
17:55
-
17:46
-
17:34
-
17:16
-
17:15
-
16:53
-
16:45
-
16:43
Партнерский контент