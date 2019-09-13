«Лилль» на своём поле одержал победу в матче с «Анже»

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Анже». Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Лилля» Виктор Осимхен, отличившийся на 39-й минуте. В начале второго тайма преимущество хозяев после передачи полузащитника Бенжамена Андре увеличил форвард Луис Араужо. В конце матча нападающий «Анже» Стефан Баокен отыграл один мяч, голевой пас отдал форвард Рашид Алиуи.

«Лилль», набрав 9 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» (9) — пятое.

В 6-м туре Лиги 1 «Лилль» на выезде встретится с «Ренном», а «Анже» дома сыграет с «Сент-Этьеном». Оба матча состоятся 22 сентября.