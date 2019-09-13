Семак — о пятнице, 13-го: судя по сегодняшнему результату, ничего страшного нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).
«В целом заслуженная победа. Много пищи для размышлений. Пытаемся понять, кто, сколько и как готов отыграть на той или иной позиции.
Сегодня пятница, 13-е? Никаких проблем. Даты и числа не имеют значения. Судя по сегодняшнему результату, ничего страшного нет», — передаёт слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на странице клуба в «Твиттере».
«Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Арсенал» (13) занимает седьмое место.
В 10-м туре российского первенства сине-бело-голубые 21 сентября в Санкт-Петербурге примут казанский «Рубин», а «оружейники» на следующий день в Туле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.
- 13 сентября 2019
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