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Цорн: у нас рекордное лето по продажам, клуб никогда не продавал на такую сумму

Цорн: у нас рекордное лето по продажам, клуб никогда не продавал на такую сумму
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал работу клуба на трансферном рынке минувшим летом.

«У нас рекордное лето по продажам, клуб никогда не продавал на такую сумму. Суммы называть не буду. Давайте без цифр. Вы же знаете, как мы продавали раньше. В этот раз — больше. И разница положительная. Несмотря на то что Тиль — это рекордная покупка. Мы взяли немало игроков, но и отпустили много. При том что не всех отпустили за деньги. Но тем самым мы очень хорошо урезали зарплаты. Если считать всё вместе, мы не в минусе», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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