Черевченко: голы привезли сами себе. Допустили грубые ошибки. Это футбол. Бывает

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение со счётом 1:3 в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Было ясно, что «Зенит» будет играть первым номером. Мы перестроили схему, так как 5 основных игроков сегодня отсутствовали. Обкатывали её три дня. Понятно, этого мало. Моментами было неплохо, моментами — плохо. Голы привезли сами себе. Допустили грубые ошибки. Это футбол. Бывает. Будем исправляться.

Упущенные моменты Альвареса и Бауэра, а также потери Кангвы и Луценко — следствие перерыва? Да нет, все эти ребята были с командой. Это первое. Второе — исполнительское мастерство. Бывает. У всех бывает. И по схеме — у нас просто не было другого выбора, мы ждали наших сборников. Так получилось. Не было сегодня крайних хавов. Были бы — играли бы 4-3-3 и ничего не меняли. Зато теперь у нас есть две схемы», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Зенита».