Семак: хорошо, что «Зенит» смог, пропустив, забить снова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).

«В первом тайме мы организовали пару моментов у своих ворот сами. В атаке выглядели получше, забили. Смогли бы ещё — было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность. Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова, реализовали свои моменты.

Был ли у команды в голове уже матч с «Лионом»? Нет, у игроков в головах следующего матча точно не было. Только у тренеров, да и то потому, что мы уже что-то смотрели, готовили. Игроки же готовятся к конкретной игре, которая идет следующей.

Что касается не самых высоких скоростей — сложно вскрывать такую оборону в пять защитников. Перед матчем говорил, чтобы её вскрыть, нужны те, кто может обыграть 1-2, создать остроту. Плотность большая, проходить непросто, отсюда и такая скорость», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».