Дзюба: Дриусси — мой любимчик. Гадёныш, пользуется этим

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).
«Что касается слабой реализации в первом тайме, то это футбол, если бы мы всё забивали… Если посмотрите, такие суперзвезды, как Криштиану и Месси, не всё забивают, а могут по 6-7. Футбол тем и прекрасен, что невозможно забить всё. Хорошо, что с появлением Себы Дриусси у нас появляются эти моменты. А голы придут, если правильно играть.
Зовите меня Артём великодушный, что я отдал пенальти. Это командная работа. То, что Азмун не забил, — случайность. Второй раз — Себа попросил, очень хотел забить. А он потрясающе работает на команду, поэтому я посчитал, что будет сверхэгоизмом не дать ему пробить. Он мой любимчик. Гадёныш, пользуется этим", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Роман Логинов.
- 13 сентября 2019
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