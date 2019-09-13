Дриусси: «Зениту» было необходимо продолжить начатое в Москве

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу со счётом 3:1 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» и поделился ожиданиями от встречи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

«Эмоции после возвращения в основу и забитого мяча? Прекрасные. Рад, что снова в строю и смог сегодня отличиться. Но самое важное — мы одержали победу. Нам необходимо было продолжить начатое в Москве. К счастью, удалось.

Нет, абсолютно не волновался перед пенальти! Был уверен в своих силах, сам вызвался пробить и попросил об этом Артёма. Он разрешил, и я счастлив, что забил важный для команды мяч. Хотел бить и первый пенальти, но его отдали Азмуну.

Скорый старт в Лиге чемпионов в голове не держали. Все мысли были о матче с «Арсеналом». Сейчас он позади, так что начинаем подготовку к «Лиону».

Предстоящая встреча будет очень сложной, ещё и на выезде. Важно стартовать хорошо, поэтому сделаем всё возможное, чтобы победить. Как минимум набрать во Франции очки — они нам пригодятся в будущем», — приводит слова Дриусси пресс-служба «Зенита».

Напомним, в 8-м туре чемпионата России сине-бело-голубые на выезде со счётом 1:0 обыграли московский «Спартак». Автором единственного мяча стал полузащитник Юрий Жирков.