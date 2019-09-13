Тарасов пригласил мальчика, сделавшего причёску как у Ибрагимовича, к себе домой

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию со школьником Прохором Ильиных из Сосновоборска, который подвергся критике в школе со стороны учителей за причёску как у его кумира — форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
«Прохор, мы хотим пригласить тебя к нам домой. Мы сходим с тобой на футбольный матч. Выберем, какой будет ближайший, какой тебе будет удобно. Приезжай с родителями, мы поддержим, обсудим, и, думаю, эта ситуация неприятная, которая сложилась с тобой, быстро забудется», — сказал Тарасов в видео, которое опубликовал в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Тарасова.
Напомним, конфликт вокруг Прохора возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику замечание из-за причёски. Руководство учебного заведения сочло неуместным, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвало в школу родителей. Взрослым предложили: либо сын сменит причёску, либо родители должны забрать его из школы на домашнее обучение. В итоге мать добилась, чтобы сын ходил в школу в нынешнем образе.
- 13 сентября 2019
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