Перед матчем «Дерби» — «Кардифф» игроков и зрителей эвакуировали со стадиона
Перед матчем 7-го тура английского Чемпионшипа «Дерби Каунти» с «Кардифф Сити» случилась чрезвычайная ситуация, сообщает Mirror.
Незадолго до начала встречи футболисты и зрители были срочно эвакуированы из-за появившихся вспышек на стадионе. Тем не менее матч начался вовремя. Уже через несколько минут игроки и болельщики вернулись на арену.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Джеффа Питерса.
Матч «Дерби Каунти» с «Кардифф Сити» завершился вничью — 1:1. Уже на 6-й минуте хозяев вперёд вывел Скотт Мэлоун. Гости отыгрались на 19-й минуте благодаря реализованному Робертом-Нестой Глатцелем пенальти. В турнирной таблице Чемпионшипа «Дерби Каунти» занимает 18-е место (7 очков), «Кардифф Сити» — на 12-м (9).
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