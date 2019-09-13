«Лион» перед матчем с «Зенитом» в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Амьеном»
В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Амьен» принимал «Лион». Встреча состоялась в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 2:2.
Первый мяч забил защитник «Амьена» Кристоф Жалле на 7-й минуте. Уже через две минуты «Лион» сравнял счёт — отличился нападающий Мусса Дембеле. До перерыва Дембеле оформил дубль. Ничью гостям принёс защитник Матьё Бодмер, отправив мяч в ворота соперника на 92-й минуте.
«Лион», набрав 8 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Амьен» (4) — на 16-м.
17 сентября «Лион» проведёт матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча состоится в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», начало — в 19:55 мск.
Франция - Лига 1. 5-й тур
13 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
2 : 2
Лион
Лион
1:0 Жалле – 7' 1:1 Дембеле – 9' 1:2 Дембеле – 34' 2:2 Бодмер – 90+2'
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