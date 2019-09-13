«Атлетик» не сумел обыграть «Мальорку» в чемпионате Испании
В матче 4-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счётом 0:0.
Беспроигрышная серия «Атлетика» в чемпионате Испании достигла четырёх матчей. Ранее команда из Бильбао одержала две победы и один раз сыграла вничью. «Мальорка» в предыдущих трёх турах потерпела два поражения и одержала одну победу.
«Атлетик», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» (4) — 14-е.
В 5-м туре испанского первенства «Атлетик» на своём поле примет «Алавес» из Витории, а «Мальорка» в гостях встретится с «Хетафе». Оба матча состоятся 22 сентября.
Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».
Испания - Примера. 4-й тур
13 сентября 2019, пятница. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао
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