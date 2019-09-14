Гол Дзюбы и два пенальти — в видеообзоре матча «Зенит» — «Арсенал»

«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1.

Первый мяч забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 6-й минуте. В середине первой половины увеличить преимущество хозяев мог форвард Сердар Азмун, но он не сумел реализовать пенальти. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Арсенала» Кантемир Берхамов. На 66-й минуте сине-бело-голубых вывел вперёд нападающий Себастьян Дриусси, реализовав удар с 11-метровой отметки. В конце матча отличился полузащитник Олег Шатов.

Видео можно посмотреть на странице Премьер-Лиги в Rutube.

«Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Арсенал» (13) занимает седьмое место.