Тренер «Лейпцига» Нагельсман: хотим сделать «Баварии» больно
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
«Нам определённо предстоит оборонительная работа. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда. Хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как «Бавария». Хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.
«Лейпциг», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Бавария» (7) — занимает третье место.
Матч «Лейпциг» — «Бавария» состоится сегодня, 14 сентября, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена», начало — в 19:30 мск.
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