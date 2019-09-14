Тренер «Лейпцига» Нагельсман: хотим сделать «Баварии» больно

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».

«Нам определённо предстоит оборонительная работа. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда. Хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как «Бавария». Хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.

«Лейпциг», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Бавария» (7) — занимает третье место.

Матч «Лейпциг» — «Бавария» состоится сегодня, 14 сентября, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена», начало — в 19:30 мск.