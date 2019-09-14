Иванович: доволен, что провёл сотую игру за «Зенит», но победа важнее

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу со счётом 3:1 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Этот матч стал для него 100-м в составе сине-бело-голубых.
«Очень тяжёлая игра. Доволен, что провёл сотую игру за «Зенит», это хорошее достижение, но я думаю, победа важнее. Очень важные три очка, теперь будем готовиться к следующим играм.
101-й матч – дебют за «Зенит» в Лиге чемпионов? Лигу чемпионов команда, город и болельщики очень долго ждали. Мы готовимся, это особенная мотивация на такие игры. Надеюсь, у нас всё получится, будет очень тяжело, но в таких играх мы выкладываемся на полную. Постараемся добыть хороший результат и порадовать наших болельщиков», — приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.
«Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Арсенал» (13) занимает седьмое место.
В 10-м туре российского первенства сине-бело-голубые 21 сентября в Санкт-Петербурге примут казанский «Рубин», а «оружейники» на следующий день в Туле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.
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