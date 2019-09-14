Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Валуев поздравил «Зенит» с победой над тульским «Арсеналом»

Валуев поздравил «Зенит» с победой над тульским «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

Боксёр Николай Валуев поздравил «Зенит» с победой в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Поздравляю чемпиона России с очередной победой! Впереди Лига Чемпионов. Удачи, парни!», — написал Валуев в своём «твиттере».

«Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Арсенал» (13) занимает седьмое место.

В 10-м туре российского первенства сине-бело-голубые 21 сентября в Санкт-Петербурге примут казанский «Рубин», а «оружейники» на следующий день в Туле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.

Иванович: доволен, что провёл сотую игру за «Зенит», но победа важнее
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент