Валуев поздравил «Зенит» с победой над тульским «Арсеналом»

Боксёр Николай Валуев поздравил «Зенит» с победой в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Поздравляю чемпиона России с очередной победой! Впереди Лига Чемпионов. Удачи, парни!», — написал Валуев в своём «твиттере».

«Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Арсенал» (13) занимает седьмое место.



В 10-м туре российского первенства сине-бело-голубые 21 сентября в Санкт-Петербурге примут казанский «Рубин», а «оружейники» на следующий день в Туле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.