Салах дал понять, что у него нет проблем с Мане

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах необычным видеороликом объяснил, что между ним и его одноклубником Садио Мане нет никакого недопонимания и вражды.



История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане. Сенегальца спустя буквально минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес своего партнера по атаке. Выражение эмоций продолжалось даже на скамейке запасных.



В СМИ сразу стали расползаться слухи о плохих взаимоотношениях между нападающими, но Салах поспешил развеять их, опубликовав в своем «твиттере» смешной видеоролик, где два мальчика бегут навстречу друг другу и обнимаются. При этом за всем этим с улыбкой наблюдает идущий позади главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Мохамеда Салаха.