Салах дал понять, что у него нет проблем с Мане

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах необычным видеороликом объяснил, что между ним и его одноклубником Садио Мане нет никакого недопонимания и вражды.
История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане. Сенегальца спустя буквально минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес своего партнера по атаке. Выражение эмоций продолжалось даже на скамейке запасных.
В СМИ сразу стали расползаться слухи о плохих взаимоотношениях между нападающими, но Салах поспешил развеять их, опубликовав в своем «твиттере» смешной видеоролик, где два мальчика бегут навстречу друг другу и обнимаются. При этом за всем этим с улыбкой наблюдает идущий позади главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Мохамеда Салаха.
- 14 сентября 2019
-
05:57
-
05:47
-
05:30
-
04:42
-
03:12
-
01:49
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:20
- 13 сентября 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
23:27
-
23:22
-
23:09
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:34
-
22:29
-
22:23
-
22:21
-
22:02
-
21:52
-
21:27
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:33
-
20:21