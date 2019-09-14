Эррера: я счастлив играть с Неймаром, он один из лучших в мире

Испанский полузащитник ПСЖ Андер Эррера прокомментировал своё отношение к напарникам по команде, с которыми выступает на мировой арене. 4 июля 2019 года Эррера подписал пятилетний контракт с Пари Сен-Жермен на правах свободного агента.



«Неймар — один из пяти лучших игроков мира. Он является кандидатом на получение Золотого мяча вместе с Мбаппе. Для меня это огромный опыт и счастье – играть рядом с ним.



ПСЖ является сильным клубом, где собраны лучшие игроки. Для меня это отличная возможность научиться чему-то новому, играя с Неймаром, Мбаппе и Верратти», — приводит слова Эррера Goal.com.



Помимо выступлений за ПСЖ Эррера играл за «Манчестер Юнайтед», «Атлетик», «Реал Сарагоса». В национальную сборную приглашается с 2016 года. Вместе с «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии.

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