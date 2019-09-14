Дриусси: нам нужно набрать очки для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси после победы над «Арсеналом» (3:1) в 9-м туре РПЛ прокомментировал приближающийся матч группового турнира Лиги чемпионов с «Лионом».



«Мы не отвлекались, все мысли во время прошедшей игры были только о матче против «Арсенала». Игра теперь позади, мы победили, поэтому начинаем подготовку к «Лиону».



Игра будет однозначно сложной, к тому же, еще и на выезде. Нм важно хорошо стартовать, а лучше всего – победить. Минимальная задача – набрать во Франции очки для «Зенита». Это поможет нам в будущем», — приводит слова Дриусси пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Лион» пройдет 17 сентября на стадионе «Люмьер». Начало матча в 19:55 мск.

После девяти сыгранных игр «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. На втором месте находится «Краснодар» с 17 очками.