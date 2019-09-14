Сарри: все в моей семье болели за «Фиорентину», кроме меня
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри перед началом матча 3-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» рассказал, что все в его семье, особенно мама, болели за «фиалок». Поэтому его работа в туринской команде была встречена родными скептически.
«Мама была недовольна, это если мягко сказать. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона, так что все в нашей семье страстно болели за «Фиорентину», кроме меня. Я всегда поддерживал «Наполи».
У меня много воспоминаний об этом стадионе, но, к сожалению, сейчас передо мной только одно — как я потерял здесь скудетто. Мне нужно быстро заменить это положительным воспоминанием», — приводит слова Сарри Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Фиорентина» начнётся сегодня, 14 сентября, в 16:00 мск.
FourFourTwo: если бы у Сарри был такой игрок, как Дзюба, в инциденте с Кепой
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