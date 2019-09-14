Зидан включил в заявку на матч с «Леванте» только троих полузащитников
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с заявкой на матч 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Как сообщает официальный «твиттер» «сливочных», в состав на сегодняшнюю встречу включены 19 игроков, из них только трое — полузащитники.
Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.
Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Милитао, Начо, Марсело, Менди.
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Хамес.
Нападающие: Азар, Бензема, Васкес, Йович, Винисиус, Родриго.
Отметим, что матч с «Леванте» из-за травм пропустят четыре игрока «Королевского клуба» — Лука Модрич, Феде Вальверде, Иско и Марко Асенсио. Также по причине удаления в предыдущей встрече чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2) сегодня «Реалу» не поможет Гарет Бэйл.
«Реал Мадрид» — «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании
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