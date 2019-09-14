Дуглас Сантос на русском прокомментировал победу над «Арсеналом»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос на русском языке прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (3:1).
«Какая ночь и какая великая победа! Пойдём вместе! Мы — „Зенит“, — написал Сантос в своём „инстаграме“.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дугласа Сантоса.
Напомним, 25-летний Дуглас перешёл в «Зенит» в июле этого года из немецкого «Гамбурга». Сумма трансфера составила € 12 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.
После победы над «Арсеналом» «Зенит» возглавил турнирную таблицу Премьер-Лиги. В активе сине-бело-голубых 20 очков. Шанс догнать петербургский клуб имеют «Краснодар» и «Ростов», которые сыграют матчи 9-го тура с «Крыльями Советов» и «Ахматом» соответственно.
Валуев поздравил «Зенит» с победой над тульским «Арсеналом»
- 14 сентября 2019
-
10:27
-
10:09
-
10:07
-
09:36
-
09:15
-
08:10
-
07:22
-
06:30
-
05:57
-
05:47
-
05:30
-
04:42
-
03:12
-
01:49
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:20
- 13 сентября 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
23:27
-
23:22
-
23:09
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:34
-
22:29
-
22:23
-
22:21
Партнерский контент