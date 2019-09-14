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Дуглас Сантос на русском прокомментировал победу над «Арсеналом»

Дуглас Сантос на русском прокомментировал победу над «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос на русском языке прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (3:1).

«Какая ночь и какая великая победа! Пойдём вместе! Мы — „Зенит“, — написал Сантос в своём „инстаграме“.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дугласа Сантоса.

Напомним, 25-летний Дуглас перешёл в «Зенит» в июле этого года из немецкого «Гамбурга». Сумма трансфера составила € 12 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.

После победы над «Арсеналом» «Зенит» возглавил турнирную таблицу Премьер-Лиги. В активе сине-бело-голубых 20 очков. Шанс догнать петербургский клуб имеют «Краснодар» и «Ростов», которые сыграют матчи 9-го тура с «Крыльями Советов» и «Ахматом» соответственно.

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