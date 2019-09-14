Лэмпард: сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о «Вулверхэмптоне» в преддверии матча 5-го тура английской Премьер-Лиги.
«Вулверхэмптон» — серьёзный соперник. Думаю, они настроены на борьбу за первую шестёрку английской Премьер-лиги. Нам следует быть осторожными. В Англии многие команды конкурентоспособны, у них есть хорошие игроки, и мы должны их уважать. Лёгких игр в чемпионате Англии уже нет. Сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ.
Мы видели, как всё меняется прямо на наших глазах. В прошлом сезоне я помню, как люди говорили об «Эвертоне» и «Лестере». «Вулверхэмптон» тоже не был обделён вниманием. «Челси» тоже всегда хочет быть конкурентоспособным, однако мы должны быть честными перед собой", — приводит слова Лэмпарда Goal.com.
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