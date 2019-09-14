Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард: сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ

Лэмпард: сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о «Вулверхэмптоне» в преддверии матча 5-го тура английской Премьер-Лиги.

«Вулверхэмптон» — серьёзный соперник. Думаю, они настроены на борьбу за первую шестёрку английской Премьер-лиги. Нам следует быть осторожными. В Англии многие команды конкурентоспособны, у них есть хорошие игроки, и мы должны их уважать. Лёгких игр в чемпионате Англии уже нет. Сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ.

Мы видели, как всё меняется прямо на наших глазах. В прошлом сезоне я помню, как люди говорили об «Эвертоне» и «Лестере». «Вулверхэмптон» тоже не был обделён вниманием. «Челси» тоже всегда хочет быть конкурентоспособным, однако мы должны быть честными перед собой", — приводит слова Лэмпарда Goal.com.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент