Чернов на тренировке повторил знаменитый сейв из матча с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов на тренировке команды повторил свой уже ставший знаменитым сейв, сделанный в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, уже в компенсированное ко встрече с «железнодорожниками» время 26-летний игрок жёлто-синих отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми. Действия Чернова помогли «Ростову» удержать победный счёт и выиграть матч.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ростов» занимает 3-е место. В активе подопечных Валерия Карпина 17 очков. В случае победы в матче 9-го тура с «Ахматом» жёлто-синие смогут догнать лидирующий «Зенит», который вчера нанёс поражение тульскому «Арсеналу» (3:1).
ФИФА – о сейвах Чернова: спасибо, что прислали нам этот момент
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