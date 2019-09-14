«Реал» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 14 сентября в 14:00

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Примеры «Реал» — «Леванте». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. В роли его ассистентов выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Хосе Антонио Санчес Вильялобос.
Мадридский «Реал» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (6) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Атлетико», набравший 9 очков в 3 матчах.
С расписанием чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».
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