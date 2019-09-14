«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямой эфир начнётся 14 сентября в 14:30

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервным рефери на эту встречу назначен Эндрю Мэдли.
«Ливерпуль» набрал 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на 14-м месте. В тройке лидеров турнира на данный момент также находятся «Манчестер Сити» (10) и «Лестер» (8).
С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 14 сентября 2019
-
11:51
-
11:49
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:07
-
11:01
-
10:54
-
10:34
-
10:27
-
10:09
-
10:07
-
09:36
-
09:15
-
08:10
-
07:22
-
06:30
-
05:57
-
05:47
-
05:30
-
04:42
-
03:12
-
01:49
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:20
- 13 сентября 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
23:27
-
23:22
-
23:09