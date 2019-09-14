«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямой эфир начнётся 14 сентября в 14:30

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервным рефери на эту встречу назначен Эндрю Мэдли.



«Ливерпуль» набрал 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на 14-м месте. В тройке лидеров турнира на данный момент также находятся «Манчестер Сити» (10) и «Лестер» (8).



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».