Дзюба объяснил, почему не показал фирменный жест после гола «Арсеналу»
Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал, почему не праздновал гол в ворота тульского «Арсенала» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Гол праздновал очень скромно, потому что очень уважаю Тулу, и не скрываю этого. Поэтому и не праздновал своим фирменным жестом. Так получилось. Рад, что забил. Старался, работал на команду. Праздновать так сильно не особо и хотел», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака», за который дебютировал в 2006 году в матче Кубка России с «Уралом». Летом 2015 года нападающий в статусе свободного агента перешёл в «Зенит». На правах аренды футболист также выступал за «Томь», «Ростов» и «Арсенал». В Туле он провёл вторую часть сезона-2017/18.
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