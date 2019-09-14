Волк пашет землю конным плугом. «Тамбов» выпустил ролик к матчу с ЦСКА

«Тамбов» опубликовал проморолик к предстоящему матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

Главным героем ролика стал волк, являющийся символом клуба. На видео он ведёт жизнь крестьянина, колет дрова и пашет землю при помощи конного плуга с запряжённой лошадью. В конце ролика появляется надпись: «Мы в Тамбове долго запрягаем. Зато потом быстро едем!»

Видео можно посмотреть на канале «Тамбова» в YouTube.



Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится в воскресенье, 15 сентября, в Саранске. После восьми туров тамбовская команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, красно-синие располагаются на четвёртой позиции. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».