Фанаты «ПСЖ» — Неймару: путь искупления вины будет долгим

Фанаты «Пари Сен-Жермен» выступили с заявлением относительно ситуации с бразильским форвардом Неймаром, который минувшим летом выразил желание сменить команду.

«Путь искупления вины будет долгим. Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его», — приводит выдержки из заявления фанатов «ПСЖ» El Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Летом бразилец был готов сменить команду. Главными претендентами на него назывались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Однако в итоге ни один из клубов не смог согласовать переход футболиста.

