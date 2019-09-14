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«Нижний Новгород» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, сыграв вничью с «Лучом»

«Нижний Новгород» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, сыграв вничью с «Лучом»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги владивостокский «Луч» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Евгений Буланов показал 6 жёлтых карточек в этом матче. По одному предупреждению получили игроки «Нижнего Новгорода» Александр Сапета, Виталий Федорив и Владимир Хозин. Также жёлтые карточки получили футболисты «Луча» Астемир Абазов, Эрвинг Ботака-Иобома и Даур Квеквескири.

«Нижний Новгород» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 5 матчей. «Луч» набрал 17 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (17) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо».

ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
14 сентября 2019, суббота. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
Окончен
0 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
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