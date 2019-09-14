Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Розенбаум: мой «Зенит» закончился с Морозовым и Садыриным

Розенбаум: мой «Зенит» закончился с Морозовым и Садыриным
Футбол / РПЛ 0

Заслуженный и народный артист России певец Александр Розенбаум рассказал, как относится к сегодняшнему «Зениту».

«Я и сегодня болею за „Зенит“, хотя времена изменились и мои ощущения, как болельщика, тоже стали совсем другими. Мой футбол, мой „Зенит“ закончился с Морозовым, с Садыриным. А сегодня это „Зенит“ молодёжи. Сегодня футбол – это бизнес, только благодаря этому бизнесу и возможно проводить чемпионат Европы в двенадцати странах, а не в одной», — приводит слова Розенбаума welcome2020.ru.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. После 9 матчей в активе сине-бело-голубых 20 очков. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 21 сентября.

Валуев поздравил «Зенит» с победой над тульским «Арсеналом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент