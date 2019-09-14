Гвардиола: Это'О — один из лучших игроков, с которыми я работал
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о завершившем карьеру нападающем Самуэле Это'О, с которым работал в «Барселоне».
«Невероятный игрок, выдающийся нападающий. Один из лучших игроков, с которыми я работал. У Это'О сильный характер, он всегда прекрасно справлял с давлением. Мы не так много работали вместе, но этого было достаточно, чтобы понять, каков Самуэль», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».
Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.
Самуэль Это'О завершил карьеру
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