Премьер-министр Украины: сказал инвесторам из Катара, чтобы покупали наши клубы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с инвесторами из Катара предложил им покупать местные футбольные клубы.

«Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить», — приводит слова Гончарука «Страна.ua».

После шести сыгранных туров в украинской Премьер-лиге лидирует действующий чемпион — донецкий «Шахтёр». В активе «горняков» 18 очков. Ближайшие преследователи в лице «Десны» и «Зари» отстают от донецкой команды на семь очков.

Напомним, Катар будет принимать чемпионат мира 2022 года. Катарская компания Qatar Sports Investments является владельцем действующего чемпиона Франции — «Пари Сен-Жермен».