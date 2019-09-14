Йерро: Головину найдётся место в Примере

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением о российских футболистах. В частности, 51-летний специалист считает, что полузащитник Александр Головин уже готов выступать в Примере.

«У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Головин? Да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдётся место в Примере», — приводит слова Йерро Sport24.

Головин является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейского» клуба он дебютировал в сентябре 2014 года в матче Кубка России с «Химиком». Летом 2018 года полузащитник перешёл в «Монако». Его трансфер обошёлся монегаскам в € 30 млн. В текущем сезоне на клубном уровне россиянин сыграл 3 матча, результативными действиями он не отметился.