Савин — РФС: понимаю, что «баба» должна варить борщи, но дайте ей подвигаться

Бывший футболист Евгений Савин раскритиковал РФС за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая финал женской Лиги чемпионов, не привлекается к работе на матчах ФНЛ и РПЛ.

«Пустовойтова получила награду IFDA «Рефери года» из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти. Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки!!! Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу.

Ребята из РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперёд?

Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?" — написал Савин в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Савина.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что женщин-арбитров в ближайшее время на матчах РПЛ ждать не стоит.