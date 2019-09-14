Савин — РФС: понимаю, что «баба» должна варить борщи, но дайте ей подвигаться

Бывший футболист Евгений Савин раскритиковал РФС за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая финал женской Лиги чемпионов, не привлекается к работе на матчах ФНЛ и РПЛ.
«Пустовойтова получила награду IFDA «Рефери года» из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти. Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки!!! Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу.
Ребята из РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперёд?
Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?" — написал Савин в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Савина.
Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что женщин-арбитров в ближайшее время на матчах РПЛ ждать не стоит.
- 14 сентября 2019
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