Супруга Иммобиле не смогла оторвать футболиста от приставки страстным танцем
Джессика Мелена, супруга форварда «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» ролик со страстным танцем перед мужем.
На видео — 29-летний футболист сидит за экраном монитора, а жена пытается отвлечь его зажигательными движениями. Однако нападающий так и не отреагировал должным образом на действия Джессики Милены.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Джессики Милены.
Иммобиле выступает за «Лацио» с лета 2016 года. В римский клуб он перешёл из «Севильи» за € 9,45 млн. Контракт нападающего с «орлами» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 2 матчах на клубном уровне. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача.
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