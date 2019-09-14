Супруга Иммобиле не смогла оторвать футболиста от приставки страстным танцем

Джессика Мелена, супруга форварда «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» ролик со страстным танцем перед мужем.

На видео — 29-летний футболист сидит за экраном монитора, а жена пытается отвлечь его зажигательными движениями. Однако нападающий так и не отреагировал должным образом на действия Джессики Милены.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Джессики Милены.

Иммобиле выступает за «Лацио» с лета 2016 года. В римский клуб он перешёл из «Севильи» за € 9,45 млн. Контракт нападающего с «орлами» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 2 матчах на клубном уровне. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача.