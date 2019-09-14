«Реал» — «Леванте»: Азар начнёт матч на скамейке запасных

Мадридский «Реал» объявил состав на матча 4-го тура испанской Примеры с «Леванте». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Хамес, Васкес, Кроос, Винисиус, Бензема.



Запасные: Ареола, Начо, Милитао, Менди, Йович, Азар, Родриго.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. В роли его ассистентов выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Хосе Антонио Санчес Вильялобос.



Мадридский «Реал» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (6) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Атлетико», набравший 9 очков в 3 матчах.