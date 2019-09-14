Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен перейти в «Реал»
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен надеется продолжить карьеру в мадридском «Реале», утверждает Marca.
Согласно информации источника, 27-летний хавбек отказался продлевать контракт со «шпорами». Датчанин рассчитывает, что следующим летом сможет перейти на правах свободного агента в «Реал», который проявлял заинтересованность в его подписании минувшим летом.
Эриксен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн.
В нынешнем сезоне он провёл четыре матча за «Тоттенхэм», в которых забил один гол. Контракт Кристиана со «шпорами» действует до лета 2020 года. В прошлом сезоне Эриксен провёл 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов при 17 результативных передачах.
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