«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: онлайн-трансляция начнётся 14 сентября в 17:00
Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Джарред Джиллетт.
«Манчестер Юнайтед» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (8) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 12 очков в 4 матчах.
С расписанием чемпионата Англии можно ознакомиться на «Чемпионате».
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