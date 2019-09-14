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«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Норвич Сити» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

«Норвич Сити» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидж, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли его ассистентов выступят Мэттью Уилкс и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (3) — на 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 12 очков в 4 матчах.

С расписанием чемпионата Англии можно ознакомиться на «Чемпионате».

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