Виллемс шикарным ударом открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» забит первый мяч. Защитник гостей Йетро Виллемс получил пас на левом краю чужой штрафной и на исполнение пробил из-под Трента Александера-Арнольда точно в дальний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».

Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после четырех туров. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков, одержав победы во всех матчах. «Ньюкасл» (4) располагается на 14-й строчке.