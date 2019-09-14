Мане сравнял счёт в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл» точным ударом в девятку

В первом матче пятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» забит второй мяч. Счёт стал 1:1. Эндрю Робертсон прорвался вперёд по левому флангу атаки, отпасовал низом в чужую штрафную на Садио Мане, и тот на исполнение пробил в дальнюю девятку ворот Дубравки.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл».



Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».

Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после четырех туров. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков, одержав победу во всех матчах. «Ньюкасл» (4) — на 14-м месте.