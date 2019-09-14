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Азар дебютировал за «Реал»

Азар дебютировал за «Реал»
Футбол / Испания 0

Бельгийский вингер Эден Азар впервые вышел на поле в официальном матче за «Реал». На 60-й минуте встречи 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте» 28-летний футболист заменил Каземиро.

На момент выхода Азара на поле «Реал» выигрывал у «Леванте» со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Карим Бензема, сделавший дубль, и Каземиро. У гостей результативный удар на счету Борхи Майораля.

Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. В роли его ассистентов выступают Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Хосе Антонио Санчес Вильялобос.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Леванте».

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