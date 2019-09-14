ЦСКА сыграл вничью с «Тамбовом» в матче молодёжного первенства

В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Тамбове и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 13-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Камиль Салахетдинов. Во втором тайме, на 69-й минуте, главный арбитр встречи Ваге Чичилян назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий московского ЦСКА Егор Шаповалов.



В другом матче тура «Оренбург» принимал сверстников из казанского «Рубина». Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола стал хавбек «Рубина» Александр Циберкин.



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