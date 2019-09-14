ЦСКА сыграл вничью с «Тамбовом» в матче молодёжного первенства
В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Тамбове и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 13-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Камиль Салахетдинов. Во втором тайме, на 69-й минуте, главный арбитр встречи Ваге Чичилян назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий московского ЦСКА Егор Шаповалов.
В другом матче тура «Оренбург» принимал сверстников из казанского «Рубина». Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола стал хавбек «Рубина» Александр Циберкин.
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
14 сентября 2019, суббота. 13:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
Окончен
1 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 Салахетдинов – 13' 1:1 Шаповалов – 69' (пен)
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