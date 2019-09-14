Мане после ошибки вратаря вывел «Ливерпуль» вперёд в матче с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» вышел вперёд в матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Роберто Фирмино исполнил передачу низом в чужую штрафную, где Садио Мане сумел прокинуть мяч вперед мимо Дубравки и затем поразил пустые ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».
Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после четырех туров. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков, одержав победы во всех матчах. «Ньюкасл» (4) располагается на 14-й строчке.
- 14 сентября 2019
-
16:30
-
16:28
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
16:04
-
15:56
-
15:53
-
15:30
-
15:26
-
15:22
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:59
-
14:50
-
14:25
-
14:24
-
14:05
-
14:00
-
13:36
-
13:31
-
13:30
-
13:07
-
13:00
-
12:51
-
12:39
-
12:32
-
12:22
-
12:07
-
12:07
-
11:51
-
11:49
-
11:35
-
11:31